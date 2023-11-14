البرهان يعقد اجتمام مهم مع “روتو” الرئيس الكيني ويتفقان..!

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و روتو الرئيس الكيني اجتماعا مهما اليوم الاثنين واتفقا في بيان مشترك على: – الحاجة الملحة لإيجاد حل للنزاع في السودان في أقصر وقت ممكن وتسريع مفاوضات جدة من أجل وقف الأعمال العدائية والمساعدة الإنسانية. – العمل من أجل عقد اجتماع عاجل للإيغاد لبحث تسريع مفاوضات جدة نحو وقف الأعمال العدائية في السودان. الجزيرة – السودان

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