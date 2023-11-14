الجيش السوداني قالت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف كاتيوشا من غرب مدينة الأبيض بشمال كردفان اتجاه قيادة الجيش وأحياء وسط المدينة. واستولى الجيش السوداني على ثماني سيارات قتالية وأسلحة ثقيلة من الدعم السريع بمنطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم. واستهدف الجيش قارب يحمل ذخائر ووقود للدعم السريع بالقرب من مسجد النيلين في طريقه إلى الإذاعة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يستولي على سيارات ويستهدف قارب للتمرد بالقرب من مسجد النيلين في أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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