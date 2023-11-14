نقابة الصحفيين السودانيين: شهادات وتقارير تكشف عن سقوط أكثر من 700 قتيل بمنطقة اردمتا

قالت نقابة الصحفيين السودانيين بأن شهادات وتقارير كشفت عن سقوط أكثر من 700 قتيل بمنطقة اردمتا بمدينة الجنينة في الفترة من 2 نوفمبر الحالي وحتى التاسع منه جراء الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
– بعض المواطنين بمدينة الجنينة قتلوا داخل المستشفى وهم يتلقون العلاج كما تم استهداف وقتل بعض قادة الإدارة الأهلية وأسرهم داخل منازلهم ولم يستثني القتل حتى العجزة والأطفال.
– ندين هذه الممارسات وندعو للوقف الفوري للقتال وإجراء تحقيق شفاف ومستقل عن جميع الحوادث التي أنتجتها الحرب
– ندعو المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على طرفي الحرب للوقف الفوري للقتال والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وسحب المظاهر العسكرية من الأعيان المدنية.
الجزيرة – السودان
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