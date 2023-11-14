بالصور.. وزير الداخلية المكلف يلتقي مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية

جدد الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة- وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بتوفير كافة متطلبات عمليات تأمين مناطق التعدين باعتبارها مورد هام من موارد الدولة يدعم اقتصاد البلاد ، جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية بحضور اللواء شرطة قاسم امين احمد مدير الادارة العامة لتأمين التعدين ، مؤكدا اهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين لانفاذ كافة الخطط التي تعزز من عمليات التعدين بالولايات المستهدفة. المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء تطرق لخطط تأمين التعدين بجانب المشاكل التي تعترض سير العمل في شركات التعدين المنظم والاهلي ، مشيدا بتجاوب واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لهذه الخطط ، خاصة وان قوات الشرطة ممثلة في الادارة العامة لتأمين التعدين تقوم بدور كبير في جعل هذه الشركات تقوم بدورها في رفد ودعم خزانة الدولة والاقتصاد الوطني. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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