خسارة ناشئي المغرب أمام الإكوادور في المونديال

خسر المنتخب المغربي (تحت 17 عامًا) أمام الإكوادور 2-0، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال إندونيسيا.

ورفعت الإكوادور رصيدها بذلك إلى صدارة المجموعة الأولى، برصيدها 4 نقاط، بينما تجمد رصيد المغرب عند 3 نقاط، في المركز الثاني.

وكانت الجهتان اليمنى واليسرى مصدر خطورة المنتخب المغربي، في بداية المباراة، خاصةً من جانب الناير والحموني.

وعرفت الدقيقة 18 أبرز فرصة للمنتخب المغربي من رأسية آيت بودلال، حيث ردت العارضة الكرة، بينما تراجع منتخب الإكوادور أمام أسود الأطلس.

وشهدت الدقيقة 33 فرصة للمنتخب الإكوادوري، حيث وصلت بورميديس الكرة في مربع العمليات وسدد بقوة، لكنها مرت بجانب المرمى، بينما صوب شيخون بقوة لكن الحارس كريستيان لور تصدى لكرته.

وحاول المنتخب المغربي الضغط على خصمه في الشوط الثاني، قبل أن يعلن الحكم عن ركلة جزاء للإكوادور، سجل منها بيرموديس الهدف الأول.

ولم يكن رد فعل المنتخب المغربي قويا، بينما كان سانشيز قريبا من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب اللاتيني، من تسديدة ذهبت أعلى المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، استغل بيرموديس خطأً دفاعيًا وسجل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الإكوادور (2-0).

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