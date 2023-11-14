بالصور.. الدفاع المدني بولاية الجزيرة يخمد حريق هائل نشب في ورشة حدادة بشرق النيل

تمكنت صباح الاثنين قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة من اخماد حريق هائل نشب في ورشة حداده بمنطقة شرق النيل جوار محطة وقود اويل انيرجي وذالك بفضل سرعة استجابة القوات.
*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة * بأن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق هائل نشب في ورشة حداده بشرق النيل على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني بقيادة العميد شرطة محمد الأمين النعيم مدير الإدارة بقوة قوامها عربتين اطفاء وعلى الفور قاموا بمحاصرة نيران الحريق الذي تعود أسبابه لشراره من ماكينة اوكسجين ادت لحريق عربة (جامبو) وعربة تانكر صغيره تعرضت لحريق جزئي بجانب عربة (خردة) هيكل ، ولم ينتج عن الحادث اي إصابات بشرية و تم انقاذ عدد كبير من المركبات الموجودة بجوار الحريق والسوق ومحطة الخدمة البترولية التي تبعد عن الحريق بضع أمتار، هذا وقد شاركت شرطة قسم شرق النيل في عملية التامين بعربة دورية أثناء الحريق نسبة لتواجد عدد كبير من المواطنين بمكان الحادث.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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