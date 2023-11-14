بالصور.. محمد بن زايد يستقبل الرئيس اليوغندي “موسفيني” في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين، فخامة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الذي يقوم بزيارة عمل للإمارات تستغرق عدة أيام.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالرئيس الضيف والوفد المرافق في دولة الإمارات وذلك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي معرباً عن تمنياته له التوفيق في زيارته من أجل تنمية علاقات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وبحث سموه ورئيس يوغندا جميع مسارات التعاون خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين والتي تتسق مع أولويات التنمية وتخدم تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار المستدام.. وتناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28” الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري في إطار تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وإحداث تغير جذري في العمل المناخي العالمي.

من جانبه أعرب الرئيس الأوغندي عن تطلع بلاده إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

صحيفة الاتحاد الاماراتية