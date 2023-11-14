بعد زيارة ناجحة لكينيا .. البرهان يعود إلى البلاد – شاهد الصور

عاد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى البلاد مساء الاثنين بعد زيارة رسمية لجمهورية كينيا بدعوة كريمة من الرئيس الكيني وليم روتو. وكان في استقباله بمطار بورتسودان الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء. وأجرى رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع الرئيس الكيني تناولت الأوضاع الأمنية في الإقليم والسودان و مبادرات السلام ، وأكدت على أهمية إيجاد حلول للأزمة في السودان و تسريع العملية التفاوضية لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات. وأكدت المباحثات على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء الإيقاد ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثنيء أحد. ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة السودانية

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