طوي يوم الاثنين صفحات جديدة من كتاب البطولة وسفر الملاحم الذي سطرته القوات المسلحة السودانية علي تراب منطقة جبل أولياء .. • كعادتها ، انتحرت مليشيا التمرد علي مداخل جبل أولياء .. كشفت العمليات العسكرية نهار ومساء اليوم حالة الضعف وغياب التنظيم العسكري في صفوف قوات التمرد التي درجت علي طريقة أضرب وأهرب .. • أخطر ما أثبتته معارك اليوم في جبل أولياء الظهور العلني والمكثف لمرتزقة ليبيين يقاتلون مع عصابات التمرد .. • ستتوالي معارك الجبل لتحرق ماتبقي من شتات كلاب صيد التمرد .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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