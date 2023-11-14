بالصور.. حورية فرغلي تشارك جمهورها بإطلالة رقيقة

شاركت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهرت حورية بالصورة بإطلالة رقيقة، حيث ارتدت تيشيرت صيفي باللون الرصاصي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها، كما حرصت على ترك شعرها ينسدل دون ربطه.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة الفنانة حورية فرغلي، حيث حصدت الصورة ما يزيد عن 8 آلاف تفاعل منذ وقت نشرها.

بوابة الأهرام