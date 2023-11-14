أبهرت فتاة سودانية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول الفتاة الحسناء وهي تستعرض جمالها بالثوب السوداني الأنيق. https://www.facebook.com/reel/2041037336229401?mibextid=kcDB8O وظهرت الفتاة في إحدى القرى السودانية الواقعة على النيل, المقطع وجد حظه من التداول والشهرة مع تعليقات متغزلة من قبل المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. من إحدى القرى السودانية.. فتاة حسناء تستعرض جمالها بالثوب الأنيق وتدهش المتابعين وجمهور مواقع التواصل يطلق تعليقات الغزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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