مقتل سوداني مقيم في قطر بطلق ناري بولاية فلوريدا الأمريكية – صورة

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل شاب سوداني مقيم في قطر عمره 32 عاماً بإطلاق نار في محطة وقود في حي ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.

وقالت هيئة الإذاعة الوطنية الأميركية، إن الضحية “أحمد علي” تعرض لإصابة مباشرة بطلق ناري خارج محطة وقود في حدائق ميامي ولا يزال مطلق النار هارباً.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان إطلاق النار هذا عن عمد أم عشوائيًا، كما تم الإعلان عن مكافأة تصل إلى 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على القاتل.

وقال مجد الدين عباس، ابن شقيق أحمد، “الأمر صعب للغاية، ما زلت حتى هذه اللحظة لا أصدق أن أحمد مات، وخاصة بهذه الطريقة، قُتل بالرصاص”.

وأضاف قريب الضحية أن أحمد وزوجته سافرا من قطر إلى ميامي الأسبوع الماضي لقضاء الإجازة هناك.

صحيفة الشرق القطرية