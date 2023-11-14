تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً وتمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية المثيرة للجدل “جواهر”, وهي تقدم وصلة رقص مثيرة. وظهرت جواهر, وهي ترقص بطريقة وصفها المتابعون بالفاضحة من أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه الأغنية التراثية (الزول دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية جواهر تقدم فاصل من الرقص المثير والفاضح من أعلى المسرح على أنغام (العربي جيبو لي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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