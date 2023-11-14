شاهد.. صفحات عربية بارزة تنشر صورة حديثة لحسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر وتكتب عنها (بنت السودان الجميلة في أجمل إطلالة لها)

نشرت صفحات عربية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للمذيعة السودانية اللامعة تسابيح مبارك خاطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني خلال الإطلالة التي قامت بنشرها الصفحات وهي تستعد لتقديم إحدى نشراتها الأخبارية. وكتبت صفحة مذيعو الشرق الأوسط على الصورة التي قامت بنشرها حديثاً لنجمة قناة سكاي نيوز عربية (بنت السودان الأنيقة تسابيح مبارك في أجمل إطلالة لها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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