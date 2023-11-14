وثق شاب سوداني عبر صور قام بتجميعها كواليس رحلته الشاقة والتي بدأت بفكرة وهو داخل العاصمة السودانية الخرطوم قبل الحرب التي شهدتها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرحلة الشاقة للشاب الذي كان يحمل هدفاً بدأت من الخرطوم وتوجه بعدها لإحدى مدن دارفور. من دارفور إنطلق الشاب نحو دولة تشاد والتي توجه منها نحو أثيوبيا ثم تركيا مروراً بدولة كولومبيا ودخول المكسيك حتى أكمل حلمه بالوصول للولايات المتحدة الأمريكية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنانة إنصاف فتحي.. شاب سوداني يوثق لحظات هجرته الشاقة من الخرطوم إلى دارفور ومنها إلى تشاد وأثيوبيا مروراً بكولومبيا والمكسيك حتى حقق حلمه بدخول أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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