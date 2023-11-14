عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي, الملقبة بـ(منوية) للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهور شهلي, خلال مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها عبر تطبيق “تيك توك” الشهير. https://www.facebook.com/reel/3732818090298656?mibextid=kcDB8O وظهرت أمنية والتي يلقبها متابعيها بحسناء السوشيال ميديا وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام (أنا باكية فيهو وأنا كلي ليهو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة وهي تغني (أنا باكية فيهو وأنا كلي ليهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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