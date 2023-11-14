مكافحة المخدرات بولاية الجزيرة توقيف (4) متهمين وتضبط بحوزتهم كمية من الأدوية المهربة

تمكنت ادارة مكافحة المخدرات بولاية الجزيرة من ضبط عدد من الأدوية المهربه كانت مخزنه بأحد المخازن بسوق مدينة ودمدني.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بانه ووفقآ لمعلومات توفرت للادارة بوجود مخزن عشوائي بأحد الأحياء السكنية بمدني يستخدمه أشخاص لتخزين الأدوية المهربة وغير المصرح بها وعلى اثره تحرك تيم نجح في توقيف عدد (4) متهمين وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة ، واتخاذ الاجراءات القانونية تحت المادة (16) صيدلية وسموم.

وأكد مدير المجلس القومي للأدوية والسموم دكتور حبيب الله النور لدي وقوفه علي الضبطية عدم صلاحية الأدوية مشيرآ بأنها غير مسجلة ولايسمح بتداولها. مشيدا بجهود إدارة مكافحة المخدرات بالولاية فى تحقيق أعلى مستويات الرقابة حفاظا على سلامة المواطنين من هذه المخاطر.

المكتب الصحفي لشرطة السودان