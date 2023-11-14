تسببت بقتل شخصين.. فاشينيستا كويتية تطالب بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات

تقدمت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، بطلب مستعجل إلى محكمة الاستئناف الكويتية، لنظر في حكمها الصادر بحبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لمدة سنة، وذلك في حادث مروري أسفر عن مقتل شخصين.

وجاء طلب المؤمن بعد صدور الحكم النهائي في القضية الشهر الماضي، حيث قررت محكمة الجنح الكويتية، حبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لعام، بعد اتهامها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء.

ويرجع تاريخ القضية إلى فجر يوم الخميس 24 سبتمبر الماضي، عندما وقع حادث سير على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة أخر.

الشرق القطرية