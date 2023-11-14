شاهد بالصور.. كيم كارداشيان بإطلالة مرصّعة بالشواروفسكي.. تروّج لملابسها الداخلية الجديدة

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأنظار بإطلالتها خلال حضورها افتتاح متجر شواروفسكي الرئيس الجديد في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، في حدث كان بمثابة احتفال بتعاونها الجديد مع دار المجوهرات.

وتألقت كارداشيان (43 عاماً) بـ”توب” كريستالية من نمط Halter-Neck ذات ياقة معقودة خلف رقبتها وصفوف من السلاسل الفضية الرقيقة، مع تنورة قصيرة مطابقة سعرها 228 دولاراً أميركياً، ونسّقت إطلالتها مع زوج من الأحذية ذات الكعب الفضي والبرسبيكس.

وفي حين تخلّت عن حمّالة الصدر، ارتدت Kim Kardashian سروالاً داخلياً باللون الرمادي الفاتح من Swarovski x SKIMS مع حزام خصر مزيّن بشعار الكريستال ثمنه 58 دولاراً أميركياً، وهو من مجموعة ملابسها الداخلية الجديدة.

ومن الناحية الجمالية، سرّحت نجمة “كارداشيانز” شعرها بشكل كعكة فوضوية، واعتمدت مكياجاً دخانياً للعينين، وأحمر شفاه نيود.

يُذكر أن كيم كارداشيان وصلت إلى الحدث بسيارة مزيّنة أيضاً بأحجار الشواروفسكي.

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