عشر طرق للتخلص من الغازات .. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة غازات المعدة ويرجع هذا لعدد من الأسباب كما يسبب الكثير من الإحراج فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك عشر طرق للتخلص من الغازات المعوية بحسب ما نشره موقع هيلثي.

10 طرق للتخلص من غازات المعدة

تجنب الأطعمة المسببة للغازات: تجنب تناول الأطعمة التي تعرف بزيادة إنتاج الغازات مثل الفاصوليا، والبقوليات، والكرنب، والبصل، والثوم، والملفوف، والمشروبات الغازية.

تجنب البلع الزائد للهواء: حاول أن تتجنب بلع الهواء أثناء الأكل أو الشرب السريع، وذلك عن طريق تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

الابتعاد عن المشروبات الغازية: تجنب شرب المشروبات الغازية والمشروبات الفوارة، حيث يمكن أن تسبب زيادة في الغازات المعوية.

تجنب العلكة والمصاصات: العلكة والمصاصات يمكن أن تجعلك تبلع كمية كبيرة من الهواء، مما يزيد من تكون الغازات في الجهاز الهضمي.

ممارسة التمارين الرياضية: ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجة يمكن أن تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الغازات.

الابتعاد عن التدخين: يمكن أن يزيد التدخين من الابتلاع الزائد للهواء وتكون الغازات في الجهاز الهضمي.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة يمكن أن يساعد على تحسين الهضم وتقليل تكون الغازات.

شرب الماء: تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في تسهيل الهضم وتخفيف الغازات.

استخدام الأعشاب الهضمية: بعض الأعشاب مثل النعناع والبابونج والزنجبيل يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات.

الاسترخاء وتقنيات الاسترخاء: الإجهاد والتوتر يمكن أن يؤثران على حركة الأمعاء وزيادة تكون الغازات. قم بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوغا للتخفيف من التوتر وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

إذا كنت تعاني من مشكلة مزمنة أو متكررة في الغازات، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

صدى البلد