ابراهيم جابر يلتقي وزير الإتصالات للتباحث حول تطوير وترقية الاتصالات

إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر اليوم ببورتسودان وزير الإتصالات والتحول الرقمي المهندس عادل حسن .حيث تطرق اللقاء لوضع قطاع الإتصالات في البلاد وجهود ترقيته وتطويره.

وقال وزير الإتصالات والتحول الرقمي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول دعم مجهود شركات الإتصالات في إستعادة خدماتها بأفضل مما كانت عليها قبل الحرب مؤكدا عزم الوزارة علي تقوية التنسيق بينها وشركات الإتصالات من أجل تطوير وترقية هذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس عادل أن وزارته على إستعداد مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للتعاون مع كل شركات الإتصالات لترقية خدماتها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين مبينا أن وزارته بصدد إنشاء مركز بيانات قومي بمدينة بورتسودان مما يساعد في سرعة إستعادة الخدمات الالكترونية. سونا

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