الصحة الاتحادية تشرع في تشغيل نظام الإسعاف الموحد

شرعت وزارة الصحة الإتحادية في تجهيزات لتشغيل نظام الإسعاف الموحد لخدمة كل السودان.

وقال وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم في حوار مع “سونا ” ببورتسودان، إن برنامج الإسعاف الموحد مجهز بكول سنتر برقم هاتف موحد مؤكدا ان الوزارة شرعت في توزيع عدد من الاسعافات.

واكد الوزير ان وزارة الصحة تعمل على تقوية النظام الصحي اللامركزي في صورته الولائية والإقليمية وانشاء مشاريع استراتيجية صحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حددنا مشاريع طوارئ ومشاريع ومراكز الاستشعار المبكر لإدارة الطوارئ في البلاد. سونا

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