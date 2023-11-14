ضبط أدوية تخصصية مهربة بقيمة ٢٠٠ مليون جنيها بمدني

حققت الإدارة العامة للصيدلة والسموم بولاية الجزيرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اليوم بمدني إنجازا كبيراً بضبط كميات كبيرة من أدوية تخصصية نادرة لمرضى السرطان مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بقيمة تجاوزت 200 مليون جنيهاً.
وعبر الدكتور حبيب الله النور مدير الادارة العامة للصيدلة والسموم بالولاية عن إشادته بالتنسيق القائم بين إدارته والجهات الأمنية والجهاز القضائي مؤكداً إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصيدلة والسموم. وأعلن أن هذة الأدوية سوف تخفف كثيراً من معاناة المرضى في البحث عن العلاج .
من جانبه أكد مولانا الصادق عثمان قاضي محكمة الإستئناف بمدني القاضي المقيم تسهيل كافة الإجراءات من قبل المحكمة التي تساهم في توفير الأدوية للمرضى موضحاً أن هنالك تنسيقا كبيرا بين وزارة الصحة والمحكمة .
فيما أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة مضي وزارته في محاربة ظاهرة الأدوية المهربة والحد منها معلناً أن الأدوية التي تم ضبطها ستسلم لمركز الجزيرة لتشخيص وعلاج الأورام بمدني لتوزع للمرضى بعد مراجعتها والتعرف على مدى صلاحيتها من ذوي الإختصاص وتوزيعها للمرضى مجاناً .
سونا
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