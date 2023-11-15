نشرت نجمة الناشطة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة سارة سعيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أرادت الناشطة من خلال المقطع توضيح أمر تحدث عنه في فيديو سابق لها قامت بنشره قبل عدة أشهر. وكشفت سارة عن علاقتها بالفنان والكوميديان والشاعر الشهير جمال حسن سعيد, حيث أكد أن الأستاذ جمال هو عمها شقيق والدها وهي مثل إبنته لكنها ليست إبنته كما روج البعض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية سارة سعيد تنشر توضيح تكشف من خلاله عن علاقتها بفنان سوداني شهير: (هو عمي شقيق والدي لزم وأنا مثل إبنته) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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