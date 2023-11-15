عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو في مقطع فيديو متداول وهي تحمل أموال من العملة السودانية. وقدمت الراقصة المثيرة للجدل فواصل من الرقص الفاضح كما وصفه المتابعون وبأزياء مثيرة للجدل على أنغام إحدى أغنيات الفنانة مروة الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهرت وهي تحمل أموال في يدها.. آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة وبأزياء مثيرة على أنغام مروة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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