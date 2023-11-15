رودريجو يبين حقيقة العروض السعودية.. ويدير ظهره للبريميرليج

كشف البرازيلي الشاب رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، حقيقة العروض التي وصلته من الدوري السعودي للمحترفين.وأبدت الأندية السعودية اهتماما بضم العديد من لاعبي ريال مدريد في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد ضم القائد كريم بنزيما، لصفوف اتحاد جدة.

وقال رودريجو في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: “لم أتلق أي عرض من الدوري السعودي”.وعن اهتمام بعض الأندية الإنجليزية الكبرى بضمه، قال: “كذلك لست مهتما بشائعات عروض الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأكد: “لأكون صادقا، أنا أفكر فقط في اللعب لريال مدريد، ولا شيء آخر. أنا أحب ريال مدريد. كل شيء مثالي هنا”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن مؤخرا تجديد عقد رودريجو حتى 2029، بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

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