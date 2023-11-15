اللجنة المشتركة للتأمين الصحي والزكاة تتفق على سداد الديون واستئناف الخدمات

وافق طرفا اللجنة المشتركة للتأمين الصحي والزكاة باقليم النيل الازرق في اجتماعها اليوم بقاعة اجتماعات ادارة التامين الصحي على جدولة المديونية والبدء في سدادها ابتداءً من الاسبوع القادم على ان تكتمل عمليات السداد في فترة اقصاها اربعة اشهر.

صرح بذلك (لسونا) دكتور ابوبكر الصديق عوض مدير ادارة التأمين الصحي فرع اقليم النيل الازرق وقال ان الاجتماع كان مثمرا وناجحا وحقق أهدافه، مبينا ان الاجتماع امن على اهمية الوقوف مع المستهدفين والسعي لحمايتهم من مخاطر المرض الاساسية باعادة خدمات التامين الصحي بجدولة المديونية طرف ديوان الزكاة.

واضاف ابوبكر ان سداد المديونية سينعكس ايجابا على خطة التأمين الصحي باعادة فتح المؤسسات المعنية مع اعطاء الاولوية باعادة تأهيل معامل مستشفى الدمازين والولادة بالدمازين ومستشفى مكة للعيون، لافتا الى ان الخدمات قد عادت للمراكز المباشرة مؤخرا في ظروف بالغة التعقيد اكدت ان مسعى ادارة التأمين الصحي نحو غاياته يعد التزاما اخلاقيا وانسانيا مشيرا الى ان الاجتماع افضى الى تقوية الشراكة بين التأمين الصحي وديوان الزكاة خدمة لانسان الاقليم.

واوضح الاستاذ نور الدين سليمان امين عام ديوان الزكاة ان الهدف مشترك وان الغاية واحدة نحو تخفيف المعاناة وخفض الفقر عن كاهل المواطنين وابان ان التأمين الصحي ظل يقدم خدماته لقطاع واسع من الشرائح المستهدفة بالاقليم.

واضاف ان ديوان الزكاة بذل جهدا مقدرا من اجل التعافي والتغلب على ظروف الحرب الماثلة مؤكدا ان الوضع بالديوان افضل مما كان عليه سابقا مما دفع الديوان للاسراع والايفاء بسداد ما عليه من مديونية بغية اعادة الخدمة للمستهدفين.