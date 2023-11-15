والي غرب كردفان يشدد علي ضرورة تأمين حقول النفط

شدد وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم سعد، على ضرورة تأمين حقول النفط بما يحقق الإستقرار للمجتمعات المحلية وإستدامة الخدمات الاجتماعية في مناطق البترول، مشيدا بدور الإدارة الأهلية الذي يؤدي إلى إستدامة الإنتاج.

جاء ذلك لدى لقائه بوالي غرب كردفان معتصم عبد السلام والذي أمن على ضرورة دور الشباب في تأمين حقول النفط عبر الإدارة الأهلية، الأمر الذى إنعكس على إستقرار الحقول مما ساهم في إستئناف العمل وإستدامة الخدمات الإجتماعية وتقديم الخدمات التي تخدم انسان الولاية في مجال الصحة والتعليم.

من جانبه أشار مدير عام إدارة الاستكشاف بالوزارة الطاهر ابو الحسن إلى أهمية التنسيق المحكم بما يوفر الحماية للشركات والمحافظة على المنشآت النفطية و قال إن الشركات مازالت محافظة على إستدامة خدمات المياه والصحة وان زيادة الانتاج تمكن من زيادة الخدمات الإجتماعية.

من جانبه طالب والي غرب كردفان معتصم عبد السلام بالسعي لإكمال مشروع كهرباء الفولة والذي ينعكس على مناطق وقرى الولاية ويساعد على توفير سبل العيش للمواطنين، مشيدا بالعمل بالطاقة الشمسية بما يمكن من توفير المياه للمجتمعات المحلية بصورة دائمة.

سونا