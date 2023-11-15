والي الخرطوم:الاولوية للذين سددوا رسوم الحج ولم يتمكنوا لظروف الحرب

أثنى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على أداء بعثة حج ولاية الخرطوم للموسم الماضي ١٤٤٤هجرية رغم الظروف والصعاب التي عملت فيها البعثة لتفويج الحجاج أيام الحرب فيما وجه الوالي خلال اجتماعه اليوم مع مدير ادارة الحج والعمرة علي الحدقنو وإطلاعه على التقرير الختامي لاداء بعثة الحج للعام ١٤٤٤هجرية، وجه بنشر إعلان للذين أكملوا إجراءات الحج ولم يتمكنوا من أداء الشعيرة بسبب ظروف الحرب بمنحهم الأولوية في حج هذا العام او إسترداد الرسوم التي سددوها.

كما قدم الحدقنو خطة ادارته لحج هذا العام ١٤٤٥هجرية وفقا لموجهات المجلس الأعلى للحج والعمرة حيث اكد الاجتماع ضرورة ان تتسق خطة ولاية الخرطوم مع مصفوفة الاجراءات التي سيعلن عنها المجلس الأعلى للحج والعمرة ونسبة لظروف الحرب ترى ولاية الخرطوم تحديد مراكز محددة للتقديم للحج.

ووجه الوالي مدير ادارة الحج والعمرة رفع مقترح بذلك قبل الاعلان عن مواقيت الاجراءات.

سونا