مجلس الأمن أمام اختبار حرب غزة.. مخاض عسير لقرار الهدنة

تتجه أنظار العالم مساء اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيصوت على قرار يدعو لهدن إنسانية عاجلة في غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مجلس الأمن سيصوت في وقت لاحق اليوم الأربعاء على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات.

وقال بعض الدبلوماسيين إنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة، القرار.

لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت.

ويلزم أي قرار الحصول على 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

ولم ينجح مجلس الأمن منذ بدء الحرب في غزة في الوصول لاتفاق على قرار بشأن وقف الحرب في غزة، وتم استخدام حق الفيتو لإعاقة القرار عدة مرات.

العين الاخبارية