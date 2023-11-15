السودان يدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

استنكرت وزارة الخارجية قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يوم أمس الأول.
وأشارت إلى أن هذا العدوان يجسد تمادي إسرائيل في تدمير غزة، وإبادة أو ترحيل شعبها قسرا، وأنه من الواضح أن إسرائيل تنتهج سياسة مقصودة بإستهداف المؤسسات الإنسانية والمرافق الضرورية في غزة وتعطيل أي جهود للإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية وذلك لإخلاء غزة من سكانها.
و دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد هذه الممارسات واتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها.
سونا
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