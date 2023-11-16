برفقة شريف منير.. رانيا يوسف تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل وبقينا اتنين

شاركت الفنان رانيا يوسف صورة جديدة من كواليس مسلسل “وبقينا اتنين ” برفقة الفنان شريف منير عبر حسابها بتطبيق إكس.

وكشفت رانيا يوسف عن موعد عرض المسلسل وكتبت ؛‏من كواليس مسلسل «وبقينا اتنين» مع الفنان ⁧‫#شريف_منير‬⁩ .. العرض ديسمبر المقبل باذن الله.

بدأت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا تصوير مشاهدها فى مسلسل بقينا اتنين بمشاركة الفنان شريف منير استعداد لعرضه خارج السباق الرمضاني .

وكانت رانيا يوسف أجلت مشاهدها فى تصوير هذا المسلسل لحين الانتهاء من تصوير أخر يوم فى فيلمها الجديد كتف قانوني والذى كانت تصوره بجانب سيد رجب وكريم عفيفي وهالة صدقي.

وظهرت رانيا فى كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين بلوك جديد ومختلف عن اللوك الأخير الذى ظهرت به فى كواليس فيلم كتف قانوني.

كانت نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف قد أثارت حالة كبيرة من الجدل؛ بعد ظهورها النادر من خلال تطبيق تيك توك، عبر حسابها الشخصي. وظهرت ابنة رانيا يوسف، بـ تاتوهات كثيرة على جسدها بمنطقة الأكتاف والقدم.

صدى البلد