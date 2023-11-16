نشر الناشط السوداني المعروف مازن أورسو مقطع فيديو من مقابلة أجراها مع إحدى الحسناوات من دولة البرازيل بعد أن قابلها بإحدى المهرجانات.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أجرى الناشط السوداني مقابلة سريعة مع الحسناء البرازيلية التي كشفت له عن أبرز المدن السياحية التي يمكن زيارتها في بلادها.
كما عرفته على ثقافة الرقص في البرازيل وعلمته طريقة الرقص على إيقاع معين وسط تجاوب المتابعين الذي أبدوا اعجابهم الكبيرة بالحسناء البرازيلية.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد جاءت معظم التعليقات متغزلة في الفتاة, وكتب أحدهم (بنات السامبا جمال وزراف ما شاء الله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط سوداني يستضيف فاتنة برازيلية فائقة الجمال ويقدم معها فواصل من الرقص على الطريقة البرازيلية ومتابعون: (بنات السامبا جمال وزراف ما شاء الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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