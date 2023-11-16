شاهد بالفيديو.. البرهان “يعض” شفاهه ومناوي يلعب في الكرسي – خفايا لقاء قائد الجيش السوداني مع موسى فكي

لقاء نادر وبعد غيبة جمع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع “موسى فكي” رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

اللقاء تم في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول أحمد إبراهيم مفضل.

موسى فكي استقبل البرهان بترحاب، عكس ما كان يتشدد به خلال بداية الأزمة، واتهام الخارجية السودانية له بتبني رؤية قوات الدعم السريع “المتمردة” بشأن الحرب وطريقة إنهائها.

قبل بداية اللقاء وبهذه الخلفية المتوترة، كان البرهان “يعض” شفاهه”، وحاكم إقليم دارفور يلعب بيديه على الكرسي، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” في الفيديو المرفق، ثم اندفع الجميع في حديث شفاف عن لأوضاع في السودان والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على تطورات الوضع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة واستهدافها للمدنيين والمنشآت والمرافق العامة، وارتكابها لفظائع إنسانية في حق المواطنين الأبرياء.

وأكد البرهان عزم الحكومة وتعاونها مع كل المبادرات المطروحة لمعالجة هذه القضية، والتي تصب نحو استدامة السلام والاستقرار في السودان.

شاهد الفيديو:

المصدر – “النيلين“