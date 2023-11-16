كشفت سودانية في مقطع فيديو قام بنشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن نقاش طريف دار بينها وبين سائق “ركشة” بالهند. https://www.facebook.com/reel/179316441917442?mibextid=kcDB8O وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت السودانية وهي تتحدث اللهجة الهندية بطلاقة وذلك أثناء سردها لتفاصيل الواقعة الطريفة. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية تتحدث اللهجة الهندية بطلاقة وبطريقة مدهشة تردح لسائق “ركشة” في نيودلهي بسبب المشوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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