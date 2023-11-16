نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو تم تداوله ومشاركته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشفت الفتاة خلال المقطع عن ترشحها في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2023.
وذكرت تسابيح, أنها أول سودانية تترشح لملكة جمال العالم وعن تفاصيل المسابقة أكدت المترشحة السودانية أنها تم قبولها وتستعد الآن للسفر للبدء في المرحلة الأولى من المسابقة.
وأكدت تسابيح, أن هدفها من المشاركة هو تشريف السودان وطالبت الجميع بدعمها في الخطوات الحاسمة التي تتطلب التصويت من أجل الفوز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أول فتاة سودانية تترشح لملكة جمال العالم.. تكشف عن قبولها في المسابقة واستعدادها للسفر من أجل المشاركة والفوز وتؤكد: (عاوزة أشرف السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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