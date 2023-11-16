موظف أمام محكمة الأسرة: «مراتي بتجري ورايا بالسكينة كل ما تتخانق معايا»

«طلقتها وخلصت من مشاكلها، من يوم ما اتجوزتها مشفتش يوم حلو في حياتي».. بهذه الكلمات بدأ موظف حديثه أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى نفقة صغار أقامتها ضده طليقته.

قال الموظف أمام محكمة الأسرة: «تزوجت منذ 8 سنوات زواجًا تقليديًا من سيدة تنتمى إلى أسرة متوسطة الحال وتعيش بمنطقة شعبية، ومنذ زواجنا كانت مسيطرة على البيت وعليَّ، لم أستطع أن أفعل شيئا دون الرجوع إليها، حتى زيارتي لأمي كانت بإذنها».

موظف أمام محكمة الأسرة: «عشت حياة بائسة مع زوجة قاسية»

وذكر الموظف: «كنت أعيش حياة بائسة مع زوجه قاسية الطباع، حاولت تعديل أسلوبها إلا أن ردها كان قاسيا واتهمتنى بأنني ضعيف الشخصية، وأنها المسؤولة عن إدارة المنزل، فكل أول شهر كانت تأخذ مني راتبي وتعطيني مصروفا كل يوم وأنا نازل الشغل.. ودائما تقول لي إن راتبي من حقها وحق أولادها ودورى أجيب الفلوس» .

وتابع المدعى عليه خلال نظر دعوى نفقة صغار أمام محكمة الأسرة. «أنجبت زوجتى طفلين واعتبرتهما نقطة ضعفي بسبب تعلقى بهما، وكلما تشاجرت معى تحرمني منهما، وعند مناقشتها في أي مشكلة ترد عليا بعنف شديد وتقولى إنت ملكش دعوة بالعيال وأنا المسؤولة عنهم»، حاولت بشتى الطرق تجنبها حتى لا تحدث مشاكل بيننا إلى أن نفذ صبري، ورديت عليها واعتبرت ما تفعله معى إهانة ليا وجادلتها وعاتبتها على تصرفاتها، فكان رد فعلها غريبا ضربتني بالشبشب، وفي كل خناقة تجري ورايا بالسكينة، وطردتني من مسكن الزوجية، وهددتني بعدم تمكيني من رؤية طفليّ.

وأوضح الموظف أمام محكمة الأسرة :«تجنبتها لمدة 5 أشهر، فوجدتها تلاحقني بقضية تبديد منقولات زوجية، وإقامة 3 دعاوى نفقة زوجية وصغار وأجر مسكن وغطاء» .

وأضاف الموظف: «رغم خلافي معها إلا أنني كل شهر أرسل لها مصروف الأولاد، وبعد أن فقدت الأمل فيها طلقتها غيابيا، فقامت بملاحقتى بـ3 دعاوى من نفقتى عدة ومتعة ومؤخر صداق» .

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بينما وقفت المدعية أمام محكمة الأسرة مرددة: «حق أولادى هخده منك»، ووصفته بأنه شخص انتهازى لاي قدر تعبها مع أولادها، وقدم محامي المدعية مفردات راتب المدعى عليه، وطلبت المحكمة التحرى عن دخله بعد أن قالت إنه يمتلك شقة تمليك أخرى وحسابا في البنك.

صحيفة المصري اليوم