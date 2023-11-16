بالصور.. الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق مركبتين

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب بمركبتين في أحد مواقف السيارات بمنطقة دبي الجنوب.

وأفاد المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في حوالي الساعة 10.49 من صباح اليوم يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة، ومن ثم تم تحريك مركز إطفاء دبي الجنوب كمستجيب أول وجهة اختصاص،

وأشار إلى أن فريق الإطفاء وصل خلال أربعة دقائق إلى الموقع، وتبين أن الحادث عبارة عن حريق في مركبتين، فتم اتخاذ اللازم والسيطرة عليه، خلال 10 دقائق، دون تسجيل أي إصابات.

الامارات اليوم