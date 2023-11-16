وفاة طالب بجامعة الأزهر في مسكنه

لفظ طالب بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر في أسيوط أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بهبوط بالدورة الدموية أثناء تواجده في مسكنه الخاص بمركز الفتح . تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ بالعثور على ” محمد . س . م ” 22 عاما، طالب بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط جثه هامدة داخل مسكنه الخاص بمركز الفتح . انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاة الطالب اثر إصابته بهبوط بالدورة الدموية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة . صدى البلد

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