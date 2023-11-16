شاهد بالفيديو ملكة جمال السعودية تنشر مقطع يوضح مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكوكب

رومي القحطاني رومي القحطاني ملكة جمال المملكة العربية السعودية للعام 2023، قامت بنشر فيديو قصير على حسابها في تطبيق التواصل تيك توك، يوضح مشاركتها في حفل مسابقة ملكة جمال الكوكب لعام 2023 .. وسط الهتاف والتحية. وظهر أثناء إذاعة اسم رومي القحطاني علم المملكة العربية السعودية في شاشة العرض خلف المتسابقات في المسرح. شاهد الفيديو: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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