حلم الثراء السريع.. سقوط 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الخليفة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 متر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

صحيفة الاسبوع