الإدارة العامة للمرور تنفذ زيارات تفقدية لأقسام المرور بالولايات

كشف اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور عن توجيه مدراء الإدارات بالولايات للقيام بزيارات تفقدية ميدانية لأقسام المرور المختلفة بالولايات للوقوف على أحوال القوة وسير العمل بالقطاعات ومتابعة عمليات الضبط المروري والعمل على تذليل كافة العقبات، مؤكدا ضرورة الانتشار الواسع لمنسوبي المرور في الطرقات بالولايات غير المتأثرة بالحرب وطرق المرور السريع بعد اجتياح السيول لعدد من الطرق والشوارع .

وكشف عن استمرار عمليات الضبط المروري للمركبات المخالفة لنظم وقوانين المرور، مبينا أن رجال المرور يعملون وفق منظومة متكاملة لإنفاذ خطط استراتيجية المرور حتى تسهم إيجابيا في تحقيق الأمن المروري بالطرق.

وكان مدير مرور ولاية نهر النيل وقف ميدانيا على سير العمل المروري بمحلية شندي ومحلية المتمة والتي جاءت في إطار رفع مستوى الحس الأمني خاصة وأن محليتي شندي والمتمة تعتبران من المحليات المتاخمة لولاية الخرطوم.

كما تناولت الزيارة الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تصب في تحقيق أهداف السلامة المرورية وتقديم أفضل الخدمات المرورية لمستخدمي المعاملات.

يذكر أن الزيارات التفقدية التي نظمتها الإدارة العامة للمرور لعدد من إدارات المرور بالولايات والقطاعات شملت ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر والشمالية والتي وجدت قبولا واستحسانا وسط منسوبي المرور.

سونا