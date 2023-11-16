ضبط بسكويت ودقيق منتهي الصلاحية بمدني وحجز سمن نباتي ولبن

تمكن الفريق الموحد للجنة شؤون المستهلكين بولاية الجزيرة خلال الزيارة التفتيشية صباح اليوم من ضبط 3 ألف كرتونة بسكويت و600 جوال دقيق قمح منتهية الصلاحية بأحد مصانع الولاية. وأعلن المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة رئيس اللجنة في تصريح لـ(سونا) عن حجز 150 كرتونة سمن نباتي عبوات كبيرة من غير ديباجة معبأ في كراتين زيوت عربات و7 جولات لبن بودرة تالف ومتحجر وجوال حلاوة كبير تالف، إضافة لعدد 69 كيس حلاوة منتهية الصلاحية و12 صندوق كورن فليكس منتهي الصلاحية بمنطقة الصناعات بمارنجان بمحلية مدني الكبرى. أكد رئيس اللجنة إستمرار الزيارات التفتيشية لحماية المستهلكين وسلامة صحتهم، داعياً للتبليغ الفوري لمجابهة خطر السلع الفاسدة. سونا

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