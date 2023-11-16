إسبانيا تقتنص الصدارة بالانتصار على قبرص

اقتنصت إسبانيا صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 2024 بفوزها (3-1) على قبرص وتعادل إسكتلندا (2-2) أمام جورجيا.
أحرز لامين يامال الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويازابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الارض في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني ب16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).
كووورة
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