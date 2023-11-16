العراق يستعرض عضلاته باكتساح إندونيسيا

تغلب منتخب العراق على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1، اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.وأقيمت المباراة وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 60 ألف متفرج.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق بشار رسن في الدقيقة 20، إثر تصويبة أرضية لم ينجح الحارس ناديو أرجونتا في إبعادها.وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض بنيران صديقة بواسطة المدافع الإندونيسي جوردي أمات في الدقيقة 35، بعد تمريرة علي جاسم.وسجل شاني أنتونيو، الهدف الأول للضيوف في الدقيقة (45+3) بعد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس العراق جلال حسن.

وأضاف أسامة رشيد، الهدف الثالث لأسود الرافدين في الدقيقة 60، بعد تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

وخطف البديل يوسف الأمين، الهدف الرابع للعراق في الدقيقة 81، بعد مجهود فردي من علي جاسم، الذي تلاعب بدفاع الضيوف، ثم مرر الكرة إلى الأمين الذي سدد داخل الشباك.

وعزز البديل علي الحمادي، تقدم العراق بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 88، بعدما راوغ حارس الخصم، وأسكن الكرة داخل الشباك بنجاح.

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