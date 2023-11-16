رباعية.. فوز سهل للإمارات على نيبال

تغلب منتخب الإمارات على ضيفه النيبالي برباعية دون رد، على ستاد آل مكتوم في دبي، الخميس، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.وسيطر “الأبيض” الإماراتي على مجريات المباراة منذ صافرة البداية وحتى النهاية، بفضل تحركات لاعبيه وتركيزهم العالي.
ولم يتأخر التفوق الإماراتي، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 10، بعد ركلة ركنية مررت إلى الخلف، ولعبها علي صالح، عرضية مثالية، وارتقى المدافع خليفة الحمادي، ووضع الكرة برأسه داخل الشباك.
واستمر التفوق الإماراتي في السيطرة على المباراة في الشوط الثاني، ولكنه فشل في زيادة غلة الأهداف أمام منتخب ضعيف، لم يشكل خطورة على أصحاب الأرض سوى في الدقيقة 81، بتسديدة بعيدة حولها الحارس خالد عيسى إلى ركلة ركنية.
كووورة
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