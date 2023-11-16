السعودية تبدأ عهد مانشيني برباعية في باكستان

انتصر المنتخب السعودي على ضيفه الباكستاني بنتيجة 4-0 مساء الخميس، على ملعب نادي الفتح، في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وأمم آسيا 2027.رباعية السعودية حملت توقيع صالح الشهري في الدقيقتين 6 و47، وعبد الرحمن غريب (90+1) وعبد الله الرديف (90+5).

وهذه أول مباراة رسمية للأخضر السعودي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد خوض 4 وديات أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ومالي.

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