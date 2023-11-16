خسارة صادمة للكويت أمام الهند في تصفيات كاس العالم

خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الهندي بهدف دون رد، الخميس، على ستاد جابر الدولي، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027. وحمل هدف المباراة الوحيد، توقيع مهاجم المنتخب الهندي، رانفير سينج في الدقيقة 76، بعدما استغل هفوة دفاعية، ليسدد في شباك الحارس عبد الرحمن كميل.
ولم يقدم الأزرق الكويتي، المستوى المطلوب، وسط غياب الترابط والشراسة الهجومية، ولم يحصل على فرص كثيرة، باستثناء رأسية فهد الهاجري، التي مرت أعلى العارضة.ولم تثمر تبديلات مدرب منتخب الكويت، روي بينتو، عن تغيير شكل الأزرق، الذي ظل غير قادر على الوصول لشباك الضيوف.
ولم يغامر المنتخب الهندي في الهجوم، واستمر في الاعتماد على المرتدات من أجل هز الشباك، وهو ما تحقق في آخر ربع ساعة.
وحصل فيصل زايد لاعب الكويت، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90.
كووورة
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