بالصور.. إدارة مرور ولاية البحر الأحمر تتمكن من ضبط عربة مسروقة من ولاية الخرطوم

شرطة السودان في إطار جهودها لتنظيم حركة السير وضبط الشارع المروري بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان تمكنت إدارة مرور الولاية من ضبط مركبة صالون مسروقة من ولاية الخرطوم وذلك بعد الاشتباه بالمركبة. وبتوقيفها وطلب المستندات التي تثبت ملكيتها والتحقيق مع السائق أقر بأنه قام بأخذها من ولاية الخرطوم منطقة كافوري وأتى بها إلى مدينة بورتسودان. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى قيام شرطة مرور الولاية بالإجراءات المرورية اللازمة بفتح بلاغ في مواجهة السائق بالقسم الأوسط بورتسودان. العميد شرطة أمير إبراهيم عبد الصادق مدير إدارة مرور ولاية البحر الأحمر أشاد بيقظة منسوبيه وحسهم الأمني العالي، موكدا مواصلة الخطط المرورية الخاصة بتنظيم حركة السير و فك الاختناقات المرورية بطرق الولاية المختلفة، مضيفا أن عدد المركبات الكبيرة التي دخلت الولاية أسهم في الازدحام المروري بالإضافة إلى تأثر الطرق بالأمطار؛ الأمر الذي أدى إلى رداءة الطرق وبالتالي تأثر حركة السير بطرق الولاية المختلفة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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