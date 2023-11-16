حملة مشتركة للقوات بولاية القضارف تستهدف الظواهر السالبة بالولاية

نظمت شرطة ولاية القضارف حملة مشتركة متكاملة شاركت فيها كل القوات النظامية بالولاية بجانب إدارة شرطة المرور بالولاية التي كان لها القدح المعلى في هذه الحملة، حيث تمكنت من ضبط عدد كبير من المركبات غير المقننة بجانب فتح الطرق والحد من الظواهر السالبة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة وجدت الرضا والإشادة من مواطني الولاية وأصحاب المحال التجارية بسوق القضارف، مؤكدين رضاءهم التام، مطالبين باستمرار مثل هذه الحملات التي تُظهر الوجه الحضاري والمشرق للمدينة وتفرض هيبة الدولة وحكم القانون. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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